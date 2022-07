UEFA prepara jackpot com direitos televisivos: 2 mil milhões de euros por seis épocas

A UEFA iniciou recentemente o processo de venda dos direitos televisivos das suas competições (Liga dos Campeões, Liga Europa e Conference League) para o mercado norte-americano, tendo como objetivo atingir um valor recorde para período em causa. Segundo a Bloomberg, a ideia do organismo que rege o futebol europeu passa por garantir dois mil milhões de euros com o novo acordo, que prevê a venda dos direitos das três competições entre as temporadas 2024/25 e 2030/31.Um valor que representa o dobro do acordo atual, um incremento que se deve essencialmente ao facto dos Estados Unidos ser o país com maior quota de publicidade e no qual as audiências de futebol europeu têm disparado nos últimos tempos. A final da Champions da última época, entre Real Madrid e Liverpool, foi mesmo a mais vista de sempre no país, algo que confirma a crescente popularidade do 'soccer' em terras norte-americanas.Por outro lado, a UEFA joga também com o facto da nova Champions contar com mais equipas (36, aos invés das atuais 32), o que fará aumentar também o número de jogos a transmitir. Por outro lado, o novo formato permitirá também mais duelos entre grandes equipas, o que naturalmente dará mais motivos de interesse nas rondas prévias.Ainda de acordo com a Bloomberg, as negociações estão a ser conduzidas pelo Relevant Group e devem ter como interessados plataformas de renome, como NBC, ESPN, CBS, Amazon, Apple, Fox, Warner Bros., Discovery, Univisión e DAZN. O prazo limite de entrega de propostas é até 15 de agosto.