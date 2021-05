UEFA pressiona para Portugal aceitar 20 mil pessoas na final da Champions no Dragão

A imprensa inglesa noticia esta quarta-feira que as negociações da UEFA com as autoridades britânicas, com vista à mudança a final da Liga dos Campeões da Turquia para o estádio de Wembley, atingiram um impasse. O organismo europeu olha para o Estádio do Dragão com cada vez mais interesse e pressiona as autoridades portuguesas para aceitarem a presença de 20 mil pessoas no recinto, segundo avança o 'The Telegraph'.





O 'Daily Mail' escreve que os ingleses não abdicam da ideia de que os dois mil convidados VIP da UEFA, provenientes de 50 federações europeias, além do seu staff e jornalistas estrangeiros, terão de se sujeitar a uma quarentena de 10 dias antes da final se forem provenientes de países considerados de 'zona vermelha' no que à covid-19 diz respeito.As autoridades inglesas estavam dispostas a deixar entrar em Wembley 22 mil pessoas. Os jogos em Portugal, como é sabido, decorrem sem público e a UEFA quer colocar 20 mil espectadores nas bancadas do Dragão.A final da Champions, que coloca frente a frente o Manchester City e o Chelsea, disputa-se dia 29 deste mês. Resta saber onde.