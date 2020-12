UEFA 'responde' à Superliga europeia e prepara-se para revolucionar a Liga dos Campeões

O jornal inglês 'The Telegraph' revela esta terça-feira que a UEFA está a estudar um novo modelo de disputa da Liga dos Campeões, com vista a tornar a prova mais atrativa e fazer frente à Superliga europeia que alguns clubes pretendem criar.





Uma das ideias é cada equipa disputar 10 jogos na fase de grupos, o que possibilitaria mais encontros entre os clubes das grandes ligas. A prova teria a participação de 32 ou 36 equipas.O modelo da UEFA está desenhado para ter menos jogos entre equipas consideradas 'pouco interessantes' e mais entre os grandes clubes europeus.Depois de 10 jogos, os 16 melhores passariam para a fase a eliminar e aí seria disputado um playoff ao estilo da NBA, com o 1.º a defrontar o 16.º e assim sucessivamente. As equipas que terminassem entre os 17.º e 24.º lugares seriam despromovidas à Liga Europa.O 'The Telegraph' escreve que este projeto surge dois meses depois de Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, ter aproveitado o tumulto financeiro causado pela covid-19 e o fracasso que foi o 'Project Big Picture' em Inglaterra para convencer o Manchester United, o Liverpool e mais três clubes da Premier League a afastarem-se das atuais estruturas e alinharem na Superliga europeia.Recorde-se que atualmente as 32 equipas da Liga dos Campeões são divididas em 8 grupos de quatro e que os dois primeiros de cada agrupamento apuram-se para os oitavos-de-final, uma fase a eliminar. O terceiro é encaminhado para a Liga Europa.