UEFA suspende cartão vermelho mostrado a Webó

A UEFA decidiu suspender o cartão vermelho mostrado a Pierre Webó, treinador adjunto do Basaksehir, que acusa o quarto árbitro de racismo.





O romeno Sebastian Coltescu, 4º árbitro do PSG-Basaksehir, foi o protagonista do encontro do Grupo H da Liga dos Campeões, no Parque dos Príncipes. Aos 14’, a ordem de expulsão dada pela equipa de arbitragem a Pierre Webó espoletou a indignação geral. O 4º árbitro terá usado a expressão "negru" para identificar o adjunto do Basaksehir e este não calou a revolta. "Porque dizes ‘negro’?", repetiu o antigo avançado camaronês, de 38 anos, enquanto era afastado por outros elementos do banco.A indignação alastrou aos jogadores, com Demba Ba, uma das figuras da formação turca, a confrontar mesmo o 4º árbitro. "Quando apontas para um jogador branco, não dizes ‘este branco’. Porque é que quando falas num jogador negro tens de dizer ‘este negro’?", perguntou o dianteiro.Também Neymar, Marquinhos e Mbappé, do PSG, questionaram o juiz principal e recusaram continuar em campo. "Não podemos jogar com este", frisou o atacante francês.