Union Berlin recebe o Sp. Braga na casa do rival Hertha... mas já a decorou de vermelho

O maior rival do Union Berlin é o Hertha. Ora, é precisamente na casa deste último que o Union vai receber o Sp. Braga, às 17h45 desta terça-feira, na 2.ª jornada do Grupo C da Liga dos Campeões.O recinto terá lotação esgotada - perto de 75 mil adeptos - e, como se sabe, é predominantemente de cor azul. Porém, o Union já vestiu o Estádio Olímpico com as suas cores: está tudo em tons de vermelho em redor do relvado, onde existe uma pista de atletismo azul, e a iluminação do próprio recinto é encarnada.O Union tem como casa o Estádio An Der Alten Försterei, mas fará os seus jogos da Liga dos Campeões no Olímpico de Berlim, com capacidade bem maior para acolher os seus adeptos.