Valverde: «Na época passada também tínhamos três golos de avanço diante da Roma...»

O Barcelona superou o Liverpool na primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões e irá para a segunda partida com uma vantagem de 3-0 , mas Ernesto Valverde não dá a eliminatória como resolvida. Na análise ao encontro e também àquilo que aí vem, o técnico catalão elogia a atuação dos seus pupilos, mas aproveita para lembrar o que que sucedeu em 2017/18, quando o Barcelona foi eliminado pela Roma depois de ter saído da primeira mão com uma vantagem de três golos."Tentamos sempre impor o nosso ritmo, mas por vezes consegues dominar o ritmo e noutros o ritmo domina-te a ti. Não nos interessava andar para trás, mas sim jogar para a frente. Era num ritmo de parada e resposta. Eles tiveram uma ocasião muito clara, aquela que mandam à trave. Além disso houve uma defesa do Marc. Foi um jogo no qual conseguiram impor o seu futebol em alguns momentos, colocando-nos dificuldades. Saímos vitoriosos ante uma equipa fortíssima, mas isto é muito parecido àquilo que sucedeu na épca passada. Também tínhamos três golos de avanço diante da Roma...", lembro uo técnico, em declarações à Movistar+.E quanto a Messi? Que palavras utilizar para falar do argentino? "Sabemos o que o Leo é, mas não deixa de surpreender. Todos os jogadores têm de aparecer no jogo, mas ele normalmente é quem acerta. Deu-nos um empurrão, mas ainda falta a segunda mão", finalizou.