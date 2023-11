Van Bommel diz que Francisco Conceição devia ter sido expulso: «Deu salto para a piscina»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Mark van Bommel admitiu que o facto de o Antuérpia ter jogado em inferioridade numérica desde os 52 minutos, após expulsão de Ekkelenkamp, complicou a tarefa da sua equipa no Dragão, de onde saiu derrotada por 2-0 frente ao FC Porto."Demonstrámos que sabemos jogar. Tivemos disciplina na posse e alguns momentos bons. Mas depois também cometemos erros, demos um penálti no fim da 1ª parte e depois vimos um cartão vermelho que nos deixou em dificuldades. Fizemos o que podíamos com 10 jogadores, ainda conseguimos criar uma grande oportunidade, mas logo a seguir levámos o 2-0", começou por dizer o treinador dos belgas, na conferência de imprensa.O antigo internacional holandês apontou ainda o dedo a Francisco Conceição: "Depois também acho que o Francisco Conceição deveria ter sido expulso, deu um salto para a piscina e depois disso viu um amarelo numa falta. Resumindo, fizemos uma boa partida e por pouco não recebemos o prémio que merecíamos."