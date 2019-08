Vem aí duelo entre Cristiano Ronaldo e João Félix

João Félix tem feito as delícias em Espanha e foi muito louvado pela exibição que teve na vitória do Atlético Madrid sobre a Juventus, de Ronaldo, num particular de pré-época. Agora terá oportunidade para reeditar esse duelo, pois os colchoneros ficaram no Grupo D da Champions, onde também estão Juventus, Bayer Leverkusen e Lokomotiv Moscovo, sendo o confronto entre os bianconeri e a equipa de Madrid o grande aliciante. Ainda para mais, após o hat trick de Ronaldo nos ‘quartos’ da época passada que deixou o rival pelo caminho.





Desta vez, os colchoneros procuram a desforra e em duelos que prometem, tal como antevê Cristiano Ronaldo. "Foi um bom sorteio. Estou orgulhoso da equipa e estou ansioso pelos jogos na Champions. O Atlético é uma grande equipa. No Real Madrid defrontei-os várias vezes e são um adversário duro. Espero que no estádio não seja chamado de antidesportivo", disse, em alusão ao episódio da última temporada, analisando os outros adversários: "Os outros dois são difíceis, mas estou confiante. O início de época é sempre duro. Vamos passo a passo."Opinião, aliás, corroborada pelo vice-presidente da Juventus, Pavel Nedved. "O Atlético Madrid é sempre difícil com Simeone. Acredito que vamos fazer uma grande época", disse o ex-jogador dos bianconeri, que abordou ainda o Bayer e o Lokomotiv de Eder e João Mário: "O Leverkusen é traiçoeiro, especialmente fora de casa, e o Lokomotiv leva a que façamos uma viagem longa, mas estamos preparados para os desafios."