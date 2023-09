Vidal elege o pior jogo de sempre da Champions mas elogia clube português: «Foi ótimo»

"Vi o pior jogo da história da Liga dos Campeões - entre o Milan e o Newcastle. Não foi como o Shakhtar-FC Porto, que foi ótimo", começou por referir no seu canal Twitch.E prosseguiu: "O Manchester City foi aborrecido, como sempre. No do PSG e do Dortmund só gostei da segunda parte, na primeira adormeci. Mas aqueles idiotas do Milan com o Newcastle deixaram-me magoado. Têm sorte porque só sabem correr, senão não estavam lá. Não percebo o Newcastle, ficou em quatro lugar no campeonato, mas não faz nada, é nojento. Têm de arriscar as suas vidas, se é o primeiro jogo mostrem algo mais, deixaram-me furioso como o raio".