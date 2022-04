Vídeo: adepto do Benfica atirou objeto contra Luis Díaz quando este celebrava o golo

@ChampionsLeague | @SLBenfica 1 x 3 @LFC



Luis Díaz ‍?? Já sabemos que na velocidade é muito complicado acompanhar o craque ‍??#ChampionsELEVEN pic.twitter.com/u3O39gY6OX — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) April 5, 2022

Um adepto do Benfica arremessou um objeto - parecido a um pau de bandeira - na direção de Luis Díaz quando o extremo do Liverpool celebrava o terceiro e último golo do Liverpool no Estádio da Luz (1-3). O objeto não pareceu acertar no colombiano mas passou perto, como se pode ver no vídeo em baixo.Recorde-se que Andy Robertson se queixou do comportamento dos adeptos das águias, acusando-os de atirarem isqueiros na sua direção.