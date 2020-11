Villas-Boas: «Penálti é infantil mas também há falta antes desse lance»

André Villas-Boas considera que o Marselha teve "falta de sorte" na derrota caseira (0-2) com o FC Porto, para a Liga dos Campeões.

"Muita falta de sorte, com o primeiro golo parecido ao do Dragão. Primeira parte equilibrada com poucas hipóteses para cada lado. Fizemos as alterações que nos deram outra dinâmica no ataque e pensámos que após a expulsão seria o momento para procurar o empate mas sofremos outro golo... O penálti é infantil mas também há falta que antecede o lance que o fiscal não assinala. São lições que temos de tirar. É a dura competição", começou por dizer à Eleven Sports.

"Erros individuais? Sim, mas hoje o aspeto emocional e o desejo estiveram presentes. Um dia as coisas vão sair. Fomos incompetentes e resta o terceiro lugar", acrescentou o treinador português.