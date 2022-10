Vitinha: «Estamos preparados para responder melhor do que na Luz»

Vitinha: «Temos uma equipa capaz e vamos fazer tudo para que não se sinta a ausência de Messi» Vitinha: «Temos uma equipa capaz e vamos fazer tudo para que não se sinta a ausência de Messi»

Vitinha garante que o PSG está preparado para dar uma melhor resposta frente ao Benfica em Paris do que aquela que deu na Luz, na 3ª jornada do Grupo H da Liga dos Campeões. "Não saímos com o resultado que esperávamos. Fizemos um bom jogo, enfrentámos um adversário com bom coletivo e boas dinâmicas. Temos de permitir um pouco menos ao Benfica. Espero um Benfica à imagem do que vimos. Vai ser agressivo, pressionante e nós estamos preparados para responder melhor do que respondemos na Luz e levar de vencida o Benfica", disse o internacional português.Após ser transferido do FC Porto para o PSG, o médio pegou de estaca na equipa e relativizou a questão da idade. "Acima de tudo, temos de falar menos nas idades. Se um jogador mostra rendimento, deve jogar. Tenho tentado e conseguido. O segredo é o trabalho e acreditar nas minhas capacidades. Acreditei que era capaz de jogar no FC Porto e agora aqui no PSG", salientou, antes de se mostrar confortável pela dupla com Verratti. "A dinâmica com ele tem sido boa. Colocam muito a questão do impacto físico e temos dado resposta. Não somos frágeis e havendo qualidade e inteligência, de nada importa a nossa estatura", frisou.Depois, Vitinha voltou a elogiar o colega do 'miolo'. "Tento aprender com ele. Tem muitos anos disto e sabe muito. Além disso, é uma ótima pessoa", referiu numa conferência de imprensa em que afirmou ser "um privilégio jogar com os grandes nomes" do clube. Após ser questionado sobre Mbappé, o médio apontou para a "carreira incrível" do francês. "Estamos lá para ajudá-lo e ele a nós", disse, antes de falar sobre a ausência de Messi. "Temos uma equipa capaz com vários jogadores de muita qualidade. Precisamos de fazer tudo para que não se sinta a sua ausência", lembrou.