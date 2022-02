Voo do Manchester United para Madrid cancelado devido à tensão entre Ucrânia e Rússia

O voo agendado para esta terça-feira, que deveria transportar a comitiva do Manchester United para Madrid, foi cancelado devido à tensão entre Ucrânia e Rússia.

De acordo com a imprensa britânica, os red devils normalmente viajam para o continente europeu com companhia aérea russa 'Aeroflot', com quem o clube tem um acordo comercial, mas esta quarta-feira foram obrigados a viajar com uma charter britânica, a 'Titan Airways'.

As mesmas fontes confirmam ainda que o cancelamento do voo foi acordado entre as duas equipas, o clube e a própria companhia aérea, pelo que o acordo comercial deverá manter-se intacto.

Os jogadores e restante equipa técnica são esperados esta noite em Madrid.

Recorde-se que o Manchester United, de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot, defrontam esta quarta-feira o Atlético Madrid, de João Félix, no Wanda Metropolitano, a partir das 20 horas, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.