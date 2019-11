Walker na baliza: explicação de Guardiola, gozo de Bernardo e exibição que superou Bravo e Ederson

An important point tonight! @kylewalker2 I’ve never felt as safe as tonight pic.twitter.com/q7vnCLFobj — Bernardo Silva (@BernardoCSilva) 6 de novembro de 2019



A baliza do Manchester City deu 'pano para mangas' na visita à Atalanta, num jogo que terminou empatado a um golo. Depois de Ederson se lesionar e dar o lugar a Claudio Bravo no intervalo, o guardião chileno foi expulso a dez minutos do final do encontro e, sem mais guarda-redes disponíveis para defender as redes dos citizens, foi o lateral-direito Kyle Walker a pôr as luvas e a assumir as despesas. Logo na primeira intervenção, o internacional inglês defendeu um livre... à 'rasquinha' . Ainda assim, essa defesa serviu para superar os outros dois, já que Ederson e Bravo não fizeram qualquer defesa enquanto estiveram em campo!Este foi um dos episódios mais marcantes da noite europeia e Pep Guardiola explicou a razão de ter optado por Walker. "Foi escolhido por causa da sua coragem e porque é rápido. Parabéns a ele por ter ajudado a equipa e por ter ido para a baliza", afirmou o técnico espanhol, no final do jogo.Já Bernardo Silva, sempre muito ativo nas redes sociais, apressou-se a gozar com o colega. "Nunca me senti tão seguro como esta noite", atirou o craque português no Twitter.







Walker foi mesmo o terceiro jogador de campo a ir para a baliza num jogo de Liga dos Campeões: primeiro tinha sido Jorge Silva (com o Boavista em 1999); depois foi Mitrovic (ao serviço do Anderlecht em 2013).Kyle Walker é um dos melhores laterais direitos do mundo, mas talvez se tenha perdido um excelente... guarda-redes!