Xavi antevê a visita a Nápoles: «É o cenário ideal para demonstrar o nosso valor»

O Barcelona joga esta quarta-feira em Nápoles a 1.ª mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões e Xavi Hernández foi claro sobre as ambições do clube para o duelo, que também marca o regresso deaos convocados. "É a competição mais importante a nível de clubes. Passar aos quartos de final é algo que nos motiva, é o cenário perfeito para mostrar o que valemos", lançou o técnico dos blaugrana.Ainda assim, prefere não atribuir o favoritismo a nenhuma das partes. "É uma eliminatória de 50/50. O Nápoles não está a fazer a melhor época e nós também temos sido irregulares. Por muito que falemos agora, o que importa é o que vai acontecer em campo. É lá que temos de falar", disse, admitindo dificuldades acrescidas pela recente mudança de treinador nos napolitanos "Foi uma surpresa para nós. Estamos a tentar perceber de que forma é que podem jogar. Estamos a preparar o podo da melhor maneira possível, sabendo que há mais 90 minutos para jogar em Barcelona... mas também que um empate nunca é um bom resultado para este clube", ressalva.A época irregular dos culés têm feito aumentar a pressão em torno da equipa, mas o técnico rejeita que este seja um jogo de 'tudo ou nada'. "Também era 'tudo ou nada' quando visitamos o FC Porto ou antes do Shakhtar. Se passarmos aos 'quartos', dirão o mesmo. O objetivo são os quartos de final e e a nossa missão é competir e tentar chegar lá. Não pensamos além disso. A equipa está unida, em sintonia com Deco [diretor-desportivo] e o presidente [Joan Laporta]."