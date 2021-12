Xavi após eliminação da Champions: «Precisamos de começar do zero»

Xavi Hernández era um homem "incomodado" com a eliminação do Barcelona da Liga dos Campeões, após a derrota na Alemanha por 3-0 aos pés do Bayern Munique, conjugada com a vitória do Benfica. O técnico do Barça "viu uma realidade muito dura":"Por vezes também a vivi como jogador e disse aos jogadores que não temos de nos conformar. Temos de contestá-la. Custa assumir a situação mas é o que temos e precisamos de começar do zero, não jogando na Liga Europa. Esperava que competissemos de uma forma melhor mas há que ser honestos já que nos faltam muitas coisas. Isto não pode voltar a acontecer. Temos de jogar na Liga dos Campeões e não na Liga Europa. Há que começar desde já a trabalhar para isso", frisou o treinador dos catalães no final do encontro no Allianz Arena.