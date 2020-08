Yussuf Poulsen após eliminação do RB Leipzig: «Temos de estar orgulhosos»

O RB Leipzig falhou o apuramento para a final da Liga dos Campeões ao perder diante do Paris SG por três bolas a zero. Após o encontro disputado no Estádio da Luz, o avançado e capitão da equipa alemã, Yussuf Poulsen, não escondeu a desilusão mas sublinhou a boa campanha do conjunto orientado por Julian Nagelsmann.





"Temos de estar orgulhosos pelo que atingimos na temporada. No final do jogo, fiquei sentado a desfrutar do momento e a deixar correr os pensamentos e emoções na minha mente. Vamos fazer tudo para voltar a atingir resultados semelhantes aos desta época. Esperamos ter também adeptos nos estádios na nova temporada" afirmou o jogador de 26 anos.