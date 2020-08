Zidane deixa Bale e James Rodríguez em Madrid e leva o castigado Sergio Ramos

O Real Madrid anunciou esta quarta-feira a lista dos 24 convocados para o jogo contra o Manchester City, a disputar esta sexta-feira, em Manchester, no jogo que marca o regresso da Liga dos Campeões.





Zidane, treinador dos blancos deixou de fora da convocatória Gareth Bale e James Rodríguez, por opção, e ainda Mariano Díaz, infetado com Covid-19 Já Sergio Ramos, capitão, viaja com a equipa mas não poderá ser opção por estar suspenso.Os campeões espanhóis defrontam a equipa inglesa, orientada por Pep Guardiola, com a obrigação de vencer para seguir em frente na comeptição, depois da derrota caseira por ( 2-1 ).