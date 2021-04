Zidane: «Estamos vivos»

O Real Madrid empatou a um golo na receção ao Chelsea e Zinedine Zidane deixa no ar a ideia de que o resultado, não sendo aquilo que os merengues pretendiam, acaba por servir como um mal menor numa noite na qual os londrinos entraram fortíssimos e começaram desde logo a vencer.





"A primeira parte foi complicada, mas estivemos melhor na segunda. Eles começaram forte, são bons e rápidos, mas creio que o resultado é justo. Nós queríamos pressionar mais acima, um a um, mas quando não corre bem é muito difícil. Sobretudo até ao golo. Depois disso estivemos melhor e na segunda parte ainda mais, tivemos mais controlo. Estamos vivos e vamos lutar pelo segundo jogo. No geral estamos contentes com o que fizemos", começou por dizer, à Movistar.Zidane assumiu que o ritmo elevado da primeira parte da partida pode ter condicionado a sua equipa, mas aproveitou por elogiar o Chelsea e atribuir mérito por isso. "Sim, é possível, mas quando preparas um jogo, no nosso caso somos bons no campo adversário, quando vamos pressionar, mas há um rival que é bom, muito competitivo. São 20 jogos e 16 sem sofrer golo... Chegaram às meias-finais por alguma coisa. Foi um jogo muito competitivo".Questionado sobre a atuação de Militão, Zidane não quis individualizar. "Tal como toda a equipa, o Mili fez um grande jogo. Custou-nos um pouco na primeira parte, os primeiros 25 a 30 minutos, mas depois melhorámos. Fico contente pelos jogadores, porque estamos vivos. Agora vamos descansar".