Treinador do LASK Linz quer aproveitar instabilidade do Sporting para somar pontos

O treinador de futebol do LASK Linz, Valérien Ismaël, afirmou esta quarta-feira que quer aproveitar a instabilidade do Sporting para conquistar pontos no jogo da segunda jornada do grupo D da Liga Europa.Em conferência de imprensa de antevisão ao encontro com os leões, o treinador dos austríacos começou por enaltecer o histórico do Sporting e salientou que, apesar disso, a sua equipa não se intimidará."Este é um estádio que cheira a história e cheira a futebol. Sabemos que o adversário está sob pressão e não nos deixaremos intimidar. Queremos fazer o nosso jogo desde o primeiro minuto e é possível levar daqui pontos. Estamos preparados para qualquer situação de jogo. O importante é que o jogo comece", afirmou.Para Gernot Trauner, jogador e capitão do Linz, segundo classificado da Liga austríaca, a equipa está preparada e motivada para defrontar o Sporting."Os jogos da Liga Europa são entusiasmantes. Sabemos o que temos de fazer. Se fizemos o nosso jogo conseguimos desfeitear qualquer adversário", alertou.Apesar da vontade em somar pontos esta quinta-feira em Alvalade, Valérien Ismaël, reconhece que o Sporting tem uma equipa muito forte e, embora não quisesse falar de eventuais pontos fracos, destacou a qualidade de um jogador."O Sporting é uma equipa que dispõe de muita qualidade individual. Tem um jogador muito importante que é o Bruno Fernandes. Queremos fazer sempre pressão alta e não deixar o adversário respirar. Temos uma palavra a dizer neste jogo", reiterou.Com mais dois dias de descanso que o Sporting - o último jogo do Linz foi a 29 de setembro, na vitória sobre o Saint-Pölten (3-0) enquanto os 'leões' venceram o Desportivo das Aves (1-0), dia 31 - Valérien Ismael considera que isso não é um fator de vantagem."A este nível, o tempo de descanso não é muito importante. Todas as equipas estão habituadas a este ritmo. O Sporting é uma equipa habituada a estas andanças. Estamos satisfeitos com nossa a equipa. Precisamos de ir jogando, jogo a jogo. Amanhã [quinta-feira], estamos a jogar fora, com uma equipa que está sob pressão. Temos de colocar em campo o que aprendemos", concluiu.O LASK Linz, segundo classificado do grupo D da Liga Europa, com três pontos, defronta esta quinta-feira, às 20 horas, o Sporting, terceiro, com zero, em jogo da segunda jornada que será arbitrado por Alain Durieux, do Luxemburgo.