Sorteio da Liga Europa, em direto

11h52 - Na cerimónia do sorteio será também divulgado o vencedor do prémio de melhor jogador da Liga Europa na época passada. Concorrem Olivier Giroud (Chelsea), Eden Hazard (ex-Chelsea, agora Real Madrid) e Luka Jovic (ex-Eintracht Frankfurt, agora Real Madrid).20 e 27 de fevereiro - 1.ª e 2.ª mão dos 16 avos-de-final12 e 19 de março - 1.ª e 2.ª mão dos oitavos-de-final9 e 16 de abril - 1.ª e 2.ª mão dos quartos-de-final30 de abril e 7 de maio - 1.ª e 2.ª mão das meias-finais27 de maio - FinalJogo 1 - 19 de setembroJogo 2 - 3 de outubroJogo 3 - 24 de outubroJogo 4 - 7 de novembroJogo 5 - 28 de novembroJogo 6 - 12 de dezembro- As equipas estão divididas em quatro potes, consoante o lugar que ocupam no ranking da UEFA. O FC Porto e o Sporting estão no Pote 1, o Sp. Braga no Pote 2 e o V. Guimarães no Pote 4.- Portugal tem quatro equipas representadas nesta competição: o FC Porto, que vem da Liga dos Campeões, o Sporting, o Sp. Braga e o V. Guimarães. Os dois últimos passaram eliminatórias.- Bom dia, seja bem-vindo ao sorteio da Liga Europa, que vai decorrer no Mónaco, a partir das 12 horas.