Duelo de portugueses nos 'quartos' da Liga Europa: confira o sorteio

12h18 - É também sorteado o alinhamento das meias-finais. O vencedor da eliminatória entre Granada e Manchester United irá defrontar a equipa que levar a melhor no Ajax-Roma. Arsenal ou Slavia de Praga terão pela frente, no acesso à final, o vencedor dos duelos entre Dínamo Zagreb e Villarreal.



12h14 - E por exclusão de partes... Dínamo Zagreb contra Villarreal!



12h13 - Sai agora a bola com o nome do Ajax que vai defrontar... a Roma, de Paulo Fonseca.



12h12 - Mais uma equipa inglesa sorteda: Arsenal. Os gunners, de Cédric Soares, vão medir forças com o Slavia de Praga.



12h11 - Manchester United, de Bruno Fernandes, vai defrontar o Granada de Rui Silva, Domingos Duarte e Domingos Quina.



12h10 - Granada é a primeira equipa a ser sorteada!





12h09 - Gaël Clichy, internacional francês que atualmente joga no Servette (Suíça), é o convidado pela UEFA para auxiliar na realização do sorteio.12h05 - Giorgio Marchetti, secretário-geral adjunto da UEFA, vai explicando como irá decorrer o sorteio, já depois de ter sido exibido um vídeo com a apresentação das 8 equipas.A partir das 12 horas, realiza-se o sorteio dos quartos de final - e meias-finais - da Liga Europa, nos quais estarão presentes Roma (de Paulo Fonseca), Manchester United (Bruno Fernandes), Arsenal (Cédric Soares), Granada (Rui Silva, Domingos Duarte e Domingos Quina), Dinamo de Zagreb, Slavia de Praga, Villarreal e Ajax.

Os encontros da primeira mão dos 'quartos' da Liga Europa jogam-se em 8 de abril e os da segunda em 15, enquanto as meias-finais estão marcadas para 29 de abril (primeira mão) e 6 de maio (segunda). A final da Liga Europa será em 26 de maio, na Arena Gdansk, na Polónia.