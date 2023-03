A antevisão de Arteta: Dos elogios ao Sporting, aos conselhos de Fábio Vieira e o reencontro com Bellerín

Mikel Arteta realizou esta quarta-feira a antecipação ao embate com o Sporting, a contar para a 1ª mão dos oitavos de final da Liga Europa, que será disputado no Estádio de Alvalade. O treinador do Arsenal elogiou o Sporting, abordou as baixas entre os gunners e explicou as dúvidas quanto ao 11 do atual líder da Premier League.Trouxemos alguns jogadore e só amanhã poderão saber quem está disponível. O Trossard, por exemplo, não viajou. Só poderá estar disponível para o fim-de-semana. Tivemos alguns problemas nos últimos dias, estamos a tentar garantir que todos os jogadores recuperam e estão em condições de jogar amanhã.O ponto forte da equipa é, primeiro de tudo, a ideia do treinador, que é muito clara e teve muito êxito nestes anos com este clube. Depois o funcionamento que têm. Vi muitos jogos deles, dos encontros que jogaram na Liga Europa, na Champions e contra equipas importantes aqui em Portugal. Vai colocar-nos um encontro difícil. É uma equipa muito competitiva, com a ideia clara, e quando os deixamos correr, fazem-te muitos danos. Teremos que estar muito bem para ganhar.Penso que vamos ter os dois a vida difícil, porque somos duas equipas competitivas, com uma ideia muito clara de como queremos jogar. E amanhã será um duelo duro neste estádio frente a uma equipa com esta história. Queremos, jogando bem, merecer ganhar a partida.Só temos uma equipa. Não opto por esse esquema. Temos os jogos pela frente e coloco a melhor equipa em campo com o objetivo de ganhar. Tentamos ajustar a equipa consoante a disponibilidade e forma dos jogadores. Tentaremos colocar em campo o onze mais competitivo para ganhar o jogo.É verdade que há jogadores que podem querer ter mais minutos, mas temos também alguns jogadores com lesões. Têm de fazer por merecer os minutos de jogo e é muito difícil ser justo no futebol. Temos de comunicar com os jogadores e explicar e entenderem as decisões que tomamos. Tomamos as decisões em prol daquilo que é o melhor para o clube.Lidamos com as coisas à medida que vão surgindo e esperamos ter todos em forma para ter uma equipa competitiva amanhã.Temos de dar o nosso melhor para seguir em frente. Vamos defrontar um adversário difícil e se queremos estar preparados para o jogo seguinte, nada melhor do que vencer o anterior. Para termos confiança e a mentalidade certa. Amanhã queremos ganhar o jogo e essa será a melhor preparação para o jogo seguinte.Os treinadores e jogadores não conseguem controlar aquilo que é escrito e dito, aquilo que sai na imprensa. Estou plenamente concentrado no Arsenal e grato por estar neste clube.Temos diferentes opções para a linha ofensiva, sobretudo para ponta-de-lança. Temos de nos adaptar às circunstancias e dinâmicas do jogo. No que diz respeito ao Héctor, adoro-o como pessoa. E enquanto jogador. Foi muito importante para o nosso clube. Deixou marcas no nosso clube, não só como jogador, mas também como pessoa, e vai ser um prazer revê-lo amanhã. É uma ideia partilhada por toda a equipa.Temos vindo a avaliar a situação ao pormenor para tentar perceber o que necessita. Esperamos que esteja disponível nas próximas semanas para ajudar a equipa. As coisas têm vindo a correr bem com o Gabriel, tem recuperado os índices físicos e quero que tenha confiança para estar bem dentro das quatro linhas. Os jogadores têm reagido bem ao tempo de utilização.Quando pensas na equipa para o próximo jogo, temos de pensar nas dinâmicas e no que precisas. Também os índices físicos dos jogadores. Saber se vão durar 60/70 ou 80 minutos. E ter uma equipa equilibrada e competitivo durante todos os minutos.Sim, é opção.Claro que sim! Foi a primeira coisa que fizemos. É ótimo ter o conhecimento de alguém que é do país, conhece o treinador, alguns jogadores do Sporting, e é sempre útil ter essas informações. Informações que foram bastante válidas e valiosas.O Sporting pode jogar de várias formas. Pode apresentar várias formações. Os laterais têm características diferentes. Temos algumas questões para percebermos como o Sporting se vai apresentar amanhã.O espírito de união é fundamental. Para ganharmos amanhã, temos de estar no nosso melhor. Ser competitivos e gerir bem os diferentes momentos do jogo. Falar é fácil. Temos de o demonstrar nas quatro linhas.