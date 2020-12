À atenção de Benfica e Sp. Braga: os possíveis adversários vindos da Champions

Os jogos desta terça-feira definiram os terceiros classificados de quatro grupos da Liga dos Campeões. E isso é importante para Benfica e Sp. Braga, pois essas equipas irão entrar no sorteio dos 16 avos de final da segunda prova da UEFA. As quatro melhores juntam-se aos vencedores dos grupos na Liga Europa e serão cabeças-de-série; as quatro piores juntam-se aos segundos classificados da Liga Europa nos não-cabeças-de-série.





As duas equipas portuguesas ainda não sabem se ficam em primeiro ou segundo dos respetivos grupos, mas ambas partem para a última jornada em desvantagem.Se forem primeiros, já sabem que evitam, bem como o terceiro do grupo B da Champions (Borussia Moenchengladbach, Shakhtar, Real Madrid ou Inter) e o do grupo D (Ajax ou Atalanta).Se forem segundos, então não poderão cruzar-se com, bem como com as equipas que saltarem do grupo A (At. Madrid ou Salzburgo) e do grupo C (Olympiacos ou Marselha), cuja pontuação atual já não lhes permite passar para a Liga Europa como cabeça de série.