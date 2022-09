À atenção do Sp. Braga: Malmö apresenta novo treinador a dois dias do duelo para a Liga Europa

O Malmö, adversário do Sp. Braga esta quinta-feira no arranque da fase de grupos da Liga Europa, tem um novo treinador... É o terceiro homem do leme em pouco mais de um mês, já que Milos Milojevic saiu no final de julho, Andreas Georgson era o diretor-desportivo e rendeu-o por algumas semanas e, agora, o clube sueco volta a apostar numa cara conhecida: Age Hareide. O acordo é válido até ao fim do corrente ano civil.O norueguês, de 68 anos, esteve nos últimos anos ao comando do Rosenborg, sendo que antes do clube de Trondheim foi o selecionador da Dinamarca durante pouco mais de quatro anos. É a segunda passagem de Age Hareide pelo comando técnico do Malmö, depois de ter conduzido o clube sueco em 2014 e 2015, fase em que somou 41 vitórias em 86 encontros. Em 2014, foi campeão da Suécia, venceu ainda a Supertaça e disputou a Champions League.A estreia de Hareide será já esta quinta-feira diante do Sp. Braga, em jogo agendado para as 17h45, no Eleda Stadium. O clube assinalou nas redes sociais a chegada do treinador noruegês, com a legenda: "Ele está de volta." Refira-se que Andreas Georgson regressa agora ao cargo que estava a exercer, o de diretor-desportivo do Malmö.Recorde-se que Milojevic saiu do clube sueco depois da surpreendente eliminação nas pré-eliminatórias da Champions diante do Zalgiris, da Lituânia. Com Georgson ao leme, o Malmö fez a restante caminhada bem sucedida na qualificação da Liga Europa até chegar à fase de grupos, mas as coisas no campeonato não correm de feição, com uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. O Malmö é 7.º no campeonato sueco, a 11 pontos do líder Häcken.