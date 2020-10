Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Lech Poznan-Benfica, 2-4: passar da teoria à prática Darwin confirmou as boas indicações que vinha dando e soltou os golos. O hat trick do uruguaio escondeu os muitos problemas a defender





• Foto: Luís Manuel Neves