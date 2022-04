Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Sp. Braga-Glasgow Rangers, 1-0: uma meia bem calçada com direito a sonhar Só faltou outro golo para os arsenalistas chegarem ao inferno de Ibrox com maior conforto





• Foto: Manuel Araújo/Movephoto