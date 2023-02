Adeptos do Man. United em fúria com Xavi por ter chamado Bruno Fernandes de "gajo português"

Na antevisão ao jogo com o Manchester United, da 2.ª mão do playoff da Liga Europa (a primeira, na Catalunha, ficou em 2-2), Xavi deixou elogios a Erik ten Hag e a alguns jogadores do plantel dos red devils, mas meteu-se numa pequena alhada quando decidiu chamar Bruno Fernandes de... "gajo português". Tudo seria normal, não tivesse o espanhol falado de outros três jogadores pelo nome."[Erik Ten Hag] É muito bom, gosto muito dele. Construiu uma equipa e está a conseguir tirar o melhor dos seus jogadores. Isso diz muito do que ele é. Taticamente é muito bom e sabe lidar bastante bem com o balneário. Está a tirar o talento todo dos jogadores. Vejam o Sancho, o Rashford, o gajo português. E vê também como o Fred está a jogar...", disse o espanhol, ao 'The Times'.Ora, a expressão "tipo português" refere-se a Bruno Fernandes e o facto de Xavi não ter dito o seu nome levou a reações muito duras por parte dos fãs do Manchester United nas redes sociais. "O Bruno Fernandes tem de marcar um golo decisivo no final do jogo para que ele não se esqueça do seu nome", escreveu um adepto, ao passo que outro lançou um apelo: "Está na hora de dar uma lição ao 'gajo espanhol' amanhã à noite".