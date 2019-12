Ainda com a segunda metade da jornada para se disputar a partir das 20 horas, Benfica, Sporting e Sp. Braga já conhecem alguns dos possíveis adversários para o sorteio dos 16-avos-de-final da Liga Europa. As águias como se sabe serão cabeças de série, ao passo que os leões, por terem sido segundos no seu grupo, caem no segundo pote e podem encontrar um dos melhores terceiros colocados da Champions (excluindo o Benfica).Por definir fica a situação do FC Porto e Sp. Braga, que apenas pelas 20 horas jogarão as suas últimas partidas. Os dragões, atuais segundos no Grupo G, dependem apenas de si para se apurarem e até podem ser primeiros no seu grupo, ao passo que os minhotos (já apurados) também só dependem de si para serem primeiros.Sevilha (Grupo A)Malmö (Grupo B)Basileia (Grupo C)LASK (Grupo D)Celtic (Grupo E)Arsenal (Grupo F)Espanyol (Grupo H)Ajax (Liga dos Campeões)Salzburgo (Liga dos Campeões)Inter Milão (Liga dos Campeões)APOEL Nicósia (Grupo A)Copenhaga (Grupo B)Getafe (Grupo C)Cluj (Grupo E)Eintracht Frankfurt (Grupo F)Bayer Leverkusen (Liga dos Campeões)Shakhtar Donetsk (Liga dos Campeões)Olympiacos (Liga dos Campeões)Club Brugge (Liga dos Campeões)