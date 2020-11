Árbitro da final da Champions dirige Sp. Braga-Leicester e romeno apita Benfica na Escócia

A UEFA divulgou, esta terça-feira, os árbitros nomeados para os jogos da Liga Europa, agendados para a próxima quinta-feira. Radu Petrescu, da Roménia, vai dirigir o encontro entre o Rangers e o Benfica, na Escócia, ao passo que o italiano Daniele Orsato foi indicado para apitar o Sp. Braga-Leicester.





Orsato é, de resto, o árbitro mais conceituado da atualidade no futebol italiano e até foi ele a dirigir a final da Liga dos Campeões realizada em Lisboa, no Estádio da Luz, entre o Bayern Munique e o Paris Saint-Germain, no verão passado. Já arbitrou jogos do Benfica e do FC Porto na liga milionária e fará, na Pedreira, a estreia em jogos do Sp. Braga. Orsato tem 45 anos, celebrados ontem.Radu Petrescu tem 38 anos e estreia-se em jogos do Benfica, ele que já se cruzou com o V. Guimarães, nomeadamente na receção ao Eintracht Frankfurt, na fase de grupos da Liga Europa da temporada passada. É internacional desde 2012.Nota ainda para a nomeação de duas equipas de arbitragem portuguesas para os jogos da Liga Europa. Fábio Veríssimo vai dirigir o CSKA Sofia-Young Boys (Grupo A), na Bulgária, com os auxiliares Rui Teixeira e Pedro Ribeiro e o quarto árbitro António Nobre. Já Tiago Martins tem uma viagem mais longa, até Israel para dirigir o duelo entre o Maccabi Tel Aviv e o Villarreal (Grupo I), tendo como assistentes Pedro Mota e Hugo Ribeiro e Hélder Malheiro como quarto árbitro.Quanto à Liga dos Campeões, Rui Licínio foi nomeado para ser árbitro auxiliar do eslovaco Ivan Kruzliak no duelo de hoje entre o Borussia Dortmund e o Club Brugge. Já João Pinheiro será o vídeo-árbitro principal do jogo de hoje entre o Manchester United e o Basaksehir, que será dirigido pelo romeno Ovidiu Hategan.