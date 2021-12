Os apurados para a próxima ronda da Liga Europa: FC Porto já conhece alguns possíveis adversários

Cumpridos os primeiros encontros desta sexta e última ronda da fase de grupos da Liga Europa, há já várias equipas com o seu destino traçado. Dos oito lugares de acesso direto aos oitavos-de-final, seis estão já fechados, ao passo que quanto ao playoff ainda há algumas questões em aberto para os encontros da noite.Note-se que o FC Porto entra neste sorteio via Champions, disputando um playoff de acesso aos oitavos-de-final contra um segundo classificado da fase de grupos desta Liga Europa. Os dragões já conhecem cinco possíveis adversários, faltando apenas saber os restantes três, que sairão dos duelos das 20 horas. Por agora os possíveis oponentes são: Rangers (Grupo A), Real Sociedad (Grupo B), Nápoles (Grupo C), Olympiacos (Grupo D) e Betis (Grupo G). Se o Sp. Braga se apurar como 2.º as duas equipas não se poderão enfrentar nesta ronda.Lyon (Grupo A)Monaco (Grupo B)Spartak Moscovo (Grupo C)Eintracht Frankfurt (Grupo D)Bayer Leverkusen (Grupo G)West Ham (Grupo H)Rangers (Grupo A)Real Sociedad (Grupo B)Nápoles (Grupo C)Olympiacos (Grupo D)Betis (Grupo G)RB Leipzig (Grupo A da Champions)FC Porto (Grupo B da Champions)Borussia Dortmund (Grupo C da Champions)Sheriff Tiraspol (Grupo D da Champions)Barcelona (Grupo F da Champions)Atalanta (Grupo E da Champions)Sevilha (Grupo G da Champions)Zenit (Grupo H da Champions)Sparta Praga (Grupo A)PSV (Grupo B)Leicester (Grupo C)Fenerbahçe (Grupo D)Celtic (Grupo G)Brondby (Grupo A)Sturm Graz (Grupo B)Légia Varsóvia (Grupo C)Antuérpia (Grupo D)Ludogorets (Grupo F)Ferencvaros (Grupo G)