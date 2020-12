As equipas já apuradas para os 16 'avos' da Liga Europa e quem vem da Champions

Benfica e Sp. Braga venceram Lech Poznan e AEK Atenas, respetivamente, e conseguiram esta quinta-feira o apuramento para os 16 avos de final da Liga Europa.





- AS Roma (Grupo A)*- Arsenal (Grupo B)*- Slavia Praga (Grupo C)- Bayer Leverkusen (Grupo C)- Glasgow Rangers (Grupo D)- BENFICA (Grupo D)- Granada (Grupo E)- PSV (Grupo E)- Leicester City (Grupo G)- Sp. BRAGA (Grupo G)- AC Milan (Grupo H)- Lille (Grupo H)- Villarreal (Grupo I)*- Antuérpia (Grupo J)- Tottenham (Grupo J)- Dinamo Zagreb (Grupo K)*- Hoffenheim (Grupo L)*- Estrela Vermelha (Grupo L)*Primeiro lugar garantido- Krasnodar