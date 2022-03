Atalanta é feliz na Europa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Nos últimos dois meses, só a Europa tem dado alegrias à Atalanta. Duas das três vitórias neste período foram arrancadas frente ao Olympiacos - a Sampdoria foi a outra a vítima. Depois do desaire frente à Roma de Mourinho, Gian Piero Gasperini que agora virar a página.

"Não jogámos assim tão mal contra a Roma", disse o técnico italiano na antevisão ao jogo ante os alemães do Bayer Leverkusen. "Eles são uma equipa sólida. Jogaram muito bem contra o Bayern. Agora, é hora de nos focarmos no campo. Estamos prontos para a parte final da temporada", sublinhou.

A atravessar um momento conturbado está Ruslan Malinovskyi, avançado ucraniano da Atalanta. "A família de Ruslan está lá [na Ucrânia] e as notícias são sempre difíceis, é difícil não pensar nisso no balneário", revelou o médio holandês De Roon. "Tentamos ajudá-lo, mas é difícil. É um momento muito complicado".

No outro jogo, o Rangers, carrasco do Dortmund na ronda anterior, recebe os sérvios do Estrela Vermelha.