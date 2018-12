Benfica cabeça-de-série na Liga Europa: águias e Sporting já conhecem alguns dos possiveis adversários

Nápoles (9 pontos)

Inter Milão (8 pontos)

Valencia (8 pontos)

BENFICA (7 pontos)

Viktoria Plzen (7 pontos)

Club Brugge (6 pontos)

Shakhtar Donetsk (6 pontos)

Galatasaray (4 pontos)

Nápoles (via Champions)

Inter Milão (via Champions)

Valencia (via Champions)

BENFICA (via Champions)

Red Bull Salzburgo (grupo B)

Zenit (grupo C)

Dínamo Zagreb (grupo D)

Arsenal (grupo E)

Eintracht Frankfurt (grupo H)

Dínamo Kiev (grupo K)

Chelsea (grupo L)

Fenerbahçe (grupo D)

SPORTING (grupo E)

Lazio (grupo H)

Como já se sabia desde a passada jornada, o Benfica terminou o grupo E da Liga dos Campeões na 3.ª posição, caindo para a Liga Europa. Com o resultado desta quarta-feira ( 1-0 ) com o AEK, os encarnados acabam como um dos melhores quatro terceiros classificados, o que significa que serão serão cabeças-de-série nos 16 avos de final da segunda competição da UEFA, evitando algumas formações teoricamente mais fortes. O Sporting, que terminará no segundo lugar do grupo E, está no lote dos não cabeças-de-série.De referir que o sorteio dos 16 avos impõe como condicionantes que equipas que foram do mesmo grupo ou que sejam do mesmo país não podem encontrar-se. Só a partir dos 'oitavos' é que o sorteio é livre.*Falta ainda uma jornada para concluir a fase de grupos da Liga Europa