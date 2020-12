Benfica não é cabeça de série e Sp. Braga ainda tenta 1.º lugar: como estão os potes dos 16 avos da Liga Europa

O Benfica empatou (2-2) na Bélgica, diante do Standard Liège, e terminou no segundo lugar do grupo D, o que significa que será não cabeça de série no sorteio dos 16 avos de final da Liga Europa e poderá apanhar equipas como o Manchester United ou o Shakhtar Donetsk. O Sp. Braga joga agora às 20h00 e tenta ainda ser cabeça de série.





APURADOS PARA OS 16 AVOS DA LIGA EUROPA:

- Manchester United (oriundo da Champions)- Club Brugge (oriundo da Champions)- Ajax (oriundo da Champions)- Shakhtar Donetsk (oriundo da Champions)- AS Roma (grupo A)- Arsenal (grupo B)- Bayer Leverkusen (grupo C)- Glasgow Rangers (grupo D)- PSV (grupo E)- Nápoles (grupo F)- Villarreal (grupo I)- Dinamo Zagreb (grupo K)- Hoffenheim (grupo L)- Krasnodar (oriundo da Champions)- Dínamo Kiev (oriundo da Champions)- RB Salzburgo (oriundo da Champions)- Olympiacos (oriundo da Champions)- Young Boys (grupo A)- Molde (grupo B)- Slavia Praga (grupo C)- BENFICA (grupo D)- Granada (grupo E)- Real Sociedad (grupo F)- Estrela Vermelha (grupo L)