Bloco compacto e um "jogo cínico": eis a receita do Malmö para o duelo com o Sp. Braga

O Malmö inicia amanhã a fase de grupos da Liga Europa que é também o arranque de uma nova era, com a chegada de Age Hereide ao comando técnico, para tentar recolocar a equipa sueca na rota dos bons resultados. É que, nos últimos dois meses, o Malmö foi eliminado da qualificação da Champions pelo Zalgiris da Lituânia e no campeonato está na 7.ª posição, a 11 pontos do líder Häcken. Na antevisão ao jogo com os guerreiros, o treinador que praticamente não teve tempo de trabalhar com o grupo, frisou a importância de os nórdicos formarem um bloco "compacto defensivamente"."Temos imagens do Sp. Braga, são uma equipa boa com bola e temos de ser compactos defensivamente. O futebol europeu é tal que, se tu errares ou cometeres alguns erros, serás severamente punido. Então vamos fazer coisas contra o Braga que eles não gostam e passa muito por nos tornarmos cínicos no nosso jogo. Por isso, é importante trazer à tona esse sentimento, que muitos clubes grandes têm aqui no estádio, de que é difícil vencer aqui", começou por dizer Age Hereide, de 68 anos.O treinador norueguês, que foi apresentado no clube apenas ontem, diz que ninguém pode exigir a perfeição aos seus jogadores. "Não podemos esperar que tudo funcione perfeitamente amanhã, não podemos ter esse tipo de exigência para com os jogadores. Mas vamos tentar e só vai ficar cada vez melhor daqui para frente. Temos 15 jogos restantes nesta temporada e, portanto, usaremos o jogo de amanhã para nos reunirmos como equipa. Temos de começar a construir uma crença em nós mesmos. Quando tu perdes, adquires uma crença negativa e quando ganhas constróis uma crença positiva. É o jogo psicológico que é tão fascinante no futebol", acrescentou o novo técnico do Malmö, que até já tinha passado pelo clube. É o terceiro treinador da época, depois de Milos Milojevic, que saiu em finains de julho, e de Andreas Georgson, que regressou agora ao cargo que exercia antes, o de diretor-desportivo.Quanto à equipa do Malmö, os jogadores Johan Dahlin, Adi Nalic, Peter Gwardis e Mahamé Siby estão de fora do encontro com o Sp. Braga, devido a lesão.