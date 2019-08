Brondby goleia Lechia Gdansk no prolongamento e defronta Sp. Braga na 3.ª pré-eliminatória

O Brondby recebeu e venceu esta quinta-feira o Lechia Gdansk por 4-1, após prolongamento, em jogo da segunda mão da segunda pré-eliminatória da Liga Europa. Assim sendo, e com a vitória dos polacos por 2-1 na primeira mão, são os dinamarqueses que vão marcar encontro com o Sp. Braga na terceira pré-eliminatória.





O Brondby inaugurou o marcador aos 15 minutos, com um golo de Arajuuri, dando a volta à eliminatória. A formação dinamarquesa ampliou a vantagem aos 53', graças ao tento de Wilczek. Os polacos empataram a eliminatória aos 67 minutos, com um golo do português Flávio Paixão. Com o jogo a ir para prolongamento, foi o Brondby que conseguiu ser mais forte, com dois golos de Lindstrom (aos 94' e 118').A primeira mão da terceira pré-eliminatória vai ter lugar no dia 8 de agosto, na Dinamarca. Uma semana depois, a equipa portuguesa recebe o Brondby na Pedreira.