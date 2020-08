Bruno Fernandes acaba Liga Europa como melhor marcador

Com oito golos marcados entre Sporting e Manchester United, Bruno Fernandes acabou a edição de 2019/20 como o melhor marcador da Liga Europa. O médio português, de 25 anos, finalizou a prova com mais um golo do que Romelu Lukaku, ainda que em comparação com o avançado belga tenha a registar quatro assistências, contra as duas do jogador do Inter Milão. Contudo, de referir por outro lado que Lukaku precisou de apenas seis jogos para chegar a estes seis golos, ao passo que Bruno Fernandes fê-lo em dez duelos.





Para lá de Bruno Fernandes, o Sporting conta ainda com Andraz Sporar numa posição de destaque, no terceiro posto, com os seis golos que apontou (cinco pelo Slovan Bratislava e um pelo leão).