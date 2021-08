Bruno Fernandes entre os nomeados para jogador do ano da Liga Europa

A UEFA divulgou, esta sexta-feira, os três candidatos a jogador do ano da Liga Europa, onde está presente um português: Bruno Fernandes. O médio junta-se a Cavani, seu colega da equipa no Manchester United, e a Gerard Moreno, avançado do Villareal que foi um dos melhores marcadores da competição, com sete golos apontados em 12 partidas.





Recorde-se que a final da competição jogou-se precisamente entre red devils e o emblema espanhol, e acabou com vitória do Villareal nos penáltis (11-10) , depois de se registar um empate a um no final do tempo regulamentar, com tentos de... Cavani e Gerard Moreno, dois dos nomeados. O avançado uruguaio acabou com seis golos em cinco partidas e foi um dos grandes responsáveis pela boa campanha dos comandados de Solskjaer.Já Bruno Fernandes, que jogou durante os 120 minutos na final, disputada em Gdansk, na Polónia, contribuiu com cinco golos e quatro assistências em nove encontros.O vencedor será anunciado no dia 27 deste mês.