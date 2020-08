Bruno Fernandes isola-se na liderança dos melhores marcadores da Liga Europa

Bruno Fernandes isolou-se esta segunda-feira no topo dos melhores marcadores da presente edição da Liga Europa. Ao marcar, de penálti, frente ao Copenhaga, o médio português do Manchester United apontou o seu 7.º golo na competição, 2.º com a camisola dos red devils, ele que havia marcado por 5 vezes na fase de grupos da prova com a camisola do Sporting.





Golo do @ManUtd! Golo de @B_Fernandes8! Um penálti bem marcado que deixa os Red Devils mais perto da meia-final! pic.twitter.com/tKQneyIlsr — SPORT TV (@SPORTTVPortugal) August 10, 2020

Com este golo, Bruno Fernandes deixou para trás um quinteto que soma 6 golos marcados e é formado por Kamada (Frankfurt), Sporar (Sporting), Morelos (Rangers), Visca (Basaksehir) e Diogo Jota (Wolverhampton), sendo que apenas o português que joga na equipa inglesa treinada por Nuno Espírito Santo continua em prova.