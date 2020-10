Carlos Carvalhal: «Foi uma vitória sofrida»

Carlos Carvalhal considera que a vitória do Sp. Braga esta quinta-feira na Liga Europa, liderando o grupo G, com 6 pontos somados, foi merecida, destacando ainda a qualidade do adversário.





"O Zorya é uma equipa com qualidade, com pontos fortes e fragilidades, e a nossa grande virtude hoje foi explorar um ou outro ponto fraco, fizemo-lo muito bem e, a partir do 2-0, conseguimos gerir mais o resultado. Devíamos ter feito mais transições ofensivas, só o fizemos depois das substituições, podíamos ter feito o 3-0, era merecido", afirmou o treinador do Sp. Braga."Foi uma vitória sofrida, porque o adversário obrigou a isso, uma vitória diferente do AEK. Hoje, demonstrámos um caráter muito grande a agarrar a vitória e os três pontos", referiu, comentando também a estreia de Nico Gaitán, autor do segundo golo dos bracarenses."O Gaitán estava em condições de fazer o tempo que fez hoje, fê-lo bem, é um jogquer euforias apesar do Sp. Braga liderar o grupo G da Liga Europa."O apuramento ainda não está conseguido, temos que fazer mais pontos, estamos em boa posição, mas são necessários pelo menos 9/10 pontos para passar à fase seguinte", disse.