Carvalhal e o duelo com o Sheriff: «Fez 7 pontos na 'Champions' e ganhou ao Real Madrid...»

Quem olhar para o sorteio da Liga Europa pode até pensar que o Sp. Braga, mediante os possíveis adversários, acabou até por ter alguma sorte ao calhar frente ao Sheriff, mas essa é uma narrativa à qual Carlos Carvalhal não adere.Para o técnico dos arsenalistas, o percurso do emblema moldavo na Liga dos Campeões é digno de registo e, simultaneamente, serve de prova de que este duelo não será fácil."Uma equipa que faz 7 pontos na Champions, colocando o Shakhtar atrás deles, com uma vitória frente ao Real Madrid por 2-1. Eliminou o Estrela Vermelha e o Dinamo de Zagreb para chegar à Champions. Independentemente do nome é uma equipa forte, que já conseguiu surpreender muita gente. Estamos à espera de jogar contra uma equipa muito competente, mas nós temos ambição e vamos fazer de tudo para chegar aos oitavos de final", disse Carvalhal, em declarações à Next.