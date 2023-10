Como na PlayStation: Diogo Jota arrancou em velocidade, meteu uma 'cueca' e marcou um grande golo

O Liverpool entrou muito bem no jogo diante do Toulouse, com Diogo Jota a abrir o marcador ainda nos primeiros 10 minutos, ao concluir uma jogada que o próprio 'inventou'. Pegou na bola perto do meio campo, arrancou em velocidade, fez um túnel a um adversário e, à saída do guarda-redes, finalizou com classe. Tudo tão simples... que até parece fácil!