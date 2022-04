Como o Eintracht Frankfurt colocou 30 mil adeptos em Camp Nou: venda pelo site, por operadores... e pelos sócios

A enchente de adeptos do Eintracht Frankfurt foi um das razões apontadas para a eliminação do Barcelona da Liga Europa, em casa, face um 3-2 favorável aos alemães. Xavi disse que "parecia uma final" face ao "campo dividido" com que se deparou em Camp Nou.O jornal 'Marca' revelou agora que existem quatro explicações que justificam a presença massiva de fãs germânicos na casa catalã. Desde logo, só eram permitidos cerca de 5 mil bilhetes diretamente ao clube onde milita o português Gonçalo Paciência. Esta quantidade equivale a cerca de 5 por cento dos 98 mil lugares disponíveis que existem em Camp Nou.Depois, os operadores turísticos também terão vendido ingressos a alemães que prepararam bem a viagem a Espanha. O facto de muitos adeptos se sentarem juntos ajuda a explicar que tal tenha acontecido na última quinta-feira. De qualquer forma, os bilhetes aos operadores turísticos são fornecidos pelo Barcelona e os serviços dos catalães não se terão apercebido.A terceira explicação para um conjunto tão numeroso de alemães passa pela venda de bilhetes feita pelos... próprios sócios culés. O Barça estará a investigar esta prática através das imagens de segurança interna, algo que poderá redundar em penalizações a associados ainda que os responsáveis do clube não o confirmem.Por último, para que entre 20 a 30 mil adeptos do Eintracht tenham estado a ver in loco o jogo em Camp Nou o Barcelona também teve de vender bilhetes através do site. O presidente dos catalães, Joan Laporta, não confirmou esta situação porque garantiu que tudo foi salvaguardado."Tínhamos 34.440 ingressos à venda, com restrições, pois não podiam ser adquiridos com cartões de crédito alemães ou com IP alemão. Portanto, o clube não vendeu ingressos a alemães. Impôs as restrições que podem ser impostas e que vêm sendo feitas desde há seis anos. Houve quem os comprou e mandou para os alemães, isso é uma evidência. Quem me conhece sabe que assumo sempre as minhas responsabilidades e que o que faço é procurar soluções porque não queremos que isso volte a acontecer", explicou.Elena Fort, vice-presidente do Barça para a área institucional, apontou no mesmo sentido e descreveu a situação como "vergonhosa e inaceitável". "O que aconteceu ontem foi óbvio. Havia um grande número de adeptos da equipa adversária que não deveria estar ali e é isso que estamos a tentar descobrir", frisou à rádio RAC1.