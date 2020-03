Coronavírus: Eintracht Frankfurt-Basileia também à porta fechada

O duelo de quinta-feira entre Eintracht Frankfurt e Basileia, da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa de futebol, vai ser disputado à porta fechada, devido ao surto do Covid-19, anunciou esta quarta-feira o clube alemão.

Em comunicado, o Eintracht, equipa em que atuam os avançados portugueses André Silva e Gonçalo Paciência, explicou que o governo regional de Frankfurt adotou essa medida de prevenção e, por isso, o encontro de quinta-feira não irá ter público nas bancadas, à semelhança do que vai acontecer em quase todas as partidas da Liga Europa.

Para já, os jogos Rangers-Bayer Leverkusen e Basaksehir-Copenhaga são únicos que vão decorrer sem restrições, enquanto o Sevilha-Roma e o Inter-Getafe foram mesmo adiados.

Na terça-feira, o Basileia anunciou que está indisponível para receber no seu estádio o Eintracht Frankfurt, no duelo da segunda mão, igualmente devido à propagação do novo coronavírus.

A pandemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.200 mortos.

A Alemanha é o sexto país, terceiro europeu, atrás de Itália e Espanha, que registou mais casos, com 1.853 pessoas infetadas e três mortes.

Nos últimos dias, a Itália tornou-se o caso mais grave de pandemia fora da China, com 631 mortos e mais de 10.100 contaminados pelo novo coronavírus, que pode causar infeções respiratórias como pneumonia.