Dallinga espera Benfica idêntico ao PSV de Schmidt: «Conheço bem a forma das suas equipas jogarem»

O grande goleador do Toulouse é Thijs Dallinga, avançado holandês que se recorda bem da passagem de Roger Schmidt pela Holanda para liderar o PSV. Na altura, o próprio jogador ainda atuava no futebol daquele país e conta o que se recorda da equipa que era então orientada pelo atual treinador dos encarnados.

"Sim, eu costumava ver os jogos quando ele era treinador do PSV e conheço bem a forma das suas equipas jogarem. Ele gosta de equipas atacantes, pressionantes e agressivas. Sei como fazia no PSV, mas penso que aqui será igual", anotou, na antevisão ao encontro das águias, onde espera um ambiente adverso, mas para o qual diz estar preparado. "A pressão destes jogos não me afeta muito. Lido bem com tudo o que se passa à volta do futebol. Lido bem com essa pressão em termos pessoais. Tento manter-me focado. A mim não me causa mais pressão jogar em estádios maiores. Queremos é estes jogos, vou tentar mostrar, juntamente com a equipa, o que podemos fazer", garantiu.

Dallinga, de 23 anos, desvalorizou ainda o facto de a equipa vir de uma derrota em casa, frente ao Nantes, e está confiante que hoje o desfecho seja outro. "Não vale a pena ficar desiludido com o resultado de domingo, acontece, faz parte do futebol. Temos amanhã [hoje] uma grande oportunidade de nos mostrarmos mais uma vez. O que passou não é problema. Não podemos pensar muito nisso. Olhar para o futuro é a única coisa que podemos fazer. Estamos na Liga Europa e temos de ser positivos. Temos qualidade e temos de nos focar nisso e continuar assim nesta prova", vincou.

Refira-se que a equipa do Toulouse treinou ontem, em solo francês, e viajou para Portugal à tarde, com a conferência de imprensa a realizar-se já no Estádio da Luz.



Liverpool dá confiança



Carles Martínez, técnico do Toulouse, reconhece que hoje terá pela frente um desafio complicado, mas lembra que nesta edição da Liga Europa a sua equipa já bateu o Liverpool.



"Temos de ser honestos. Quando jogámos contra o Liverpool, parecia mais um jogo de Champions do que de Liga Europa. É como aqui. O Benfica é dos melhores clubes em Portugal. Para nós é um grande desafio, uma oportunidade. Estamos aqui para competir, fazer o nosso melhor", apontou o técnico, vincando que o Toulouse chegou até esta fase da prova por mérito próprio. "Analisámos como o Benfica joga, quer sempre atacar, pressiona alto. Imagino que queiram começar bem o jogo, entrar ao mais alto nível. Sabemos disso. Estamos preparados para tentar evitar o melhor desempenho da parte deles. Vamos à procura do melhor resultado", frisou.