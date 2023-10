De Roon elogia passo em frente de Hjulmand: «Merece tudo o que lhe está a acontecer»

Marten de Roon foi o futebolista escolhido pelos responsáveis da Atalanta para fazer o lançamento da deslocação ao terreno do Sporting, onde vai encontrar o dinamarquês Morten Hjulmand, que defrontou quando o também médio vestia as cores do Lecce. Surpreendido por ver de verde e branco? O internacional holandês... diz que não!"Fez uma última grande época com o Lecce e merece tudo o que lhe está a acontecer. É uma peça fundamental para o Sporting e até penso que tem um papel idêntico ao meu", atirou no Auditório Artur Agostinho, onde também falou das qualidades da equipa de Bergamo, que chega... para se impôr: "Somos sólidos e vamos querer disputar o jogo. Queremos ganhar e dar um passo importante neste grupo."De Roon volta a Lisboa onde em 2020/21 disputou a Champions, frente ao PSG, em plena pandemia - outros tempos, recorda: "Tenho ótimas recordações de Lisboa, da Champions e dos 'quartos' com o PSG, apesar da derrota. Hoje é tudo muito diferente, vai ser um jogo diferente e queremos ter um bom resultado."