Dejan Stankovic: «Alguns recuariam depois do golo, nós aceleramos»

O Estrela Vermelha levou a melhor sobre o Sp. Braga e venceu por 2-1 na jornada inaugural da Liga Europa. No final do encontro, Dejan Stankovic destacou a atitude dos seus jogadores e a forma como reagiram ao golo do empate.





"Não queria subestimá-los porque o Sp. Braga é a quarta equipa mais forte de Portugal. Eu sabia que tínhamos de arriscar, e que íamos ter algumas dificuldades, mas que se conseguíssemos passar por elas, ganharíamos o jogo", começou por referir o treinador do conjunto sérvio."Foi uma grande vitória. Os fãs foram um apoio enorme. O 'Marakana' transformou a adrenalina em força, e não em medo. Como tal, jogamos sem medo e por isso dou os parabéns à minha equipa. Estou muito satisfeito. Estava optimista, e felizmente as coisas correram-nos bem frente ao Sp. Braga", enalteceu."O Roda é um jogador que nunca desiste. Estou feliz por ele e por todos. Todos eles lutaram e conseguimos começar a fase de grupos da Liga Europa de forma positiva. Tivemos de ter muita paciência e ficar atrás da bola, para reduzir os erros contra jogadores muitíssimo rápidos. E notou-se que eles nos estudaram bem, com cinco homens a dirigirem-se à nossa baliza sempre que o guarda-redes tinha a bola nas mãos", frisou."Marcamos um golo numa transição contra uma equipa que talvez estivesse a criar a maior parte das oportunidades. O contra ataque não é uma das nossas armas mais fortes, mas usámo-lo na perfeição. A nossa reação depois do golo, aos 70 minutos, foi fenomenal. Muitas equipas iam defender, protegerem-se, mas nós, ao contrário disso, aceleramos. Às vezes as forças divinas recompensam esses riscos", destacou."O Sp. Braga é uma equipa capaz. Talvez melhor do que a nossa equipa mas, por vezes, temos que adaptar um ângulo subordinante para reagir e sairmos por cima. Os resultados são muito importantes no sistema desta competição", concluiu.