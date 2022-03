Dembélè analisa FC Porto-Lyon: «Acho que não há um favorito»

O avançado Moussa Dembélè assume a ansiedade que a Liga Europa acarreta no seio dos jogadores do Lyon, mas defende que esta é uma eliminatória com o favoritismo repartido e colocou o foco na necessidade de conservar a posse de bola para travar o esperado ímpeto dos dragões, bem como salvaguardar um resultado que corresponda às expetativas de apuramento delienadas pelo Lyon."Estamos um pouco impacientes por regressar às competições europeias e temos a ambição de vencer estes dois jogos frente a um grande clube, pelo que é preciso mostrar uma mentalidade vencedora", asseverou Dembélè, convicto numa resposta audaz do Lyon: "Temos de fazer um grande jogo porque acho que não há um favorito, mas a resposta será dada no campo. A força do FC Porto é o seu colectivo e também tem de ser a nossa para que possamos lidar com as dificuldades da melhor maneira e isso implica que temos de saber guardar a bola e ser mais eficazes do que o nosso adversário", garantiu o futebolista do Lyon.