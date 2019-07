Diogo Jota e Rúben Vinagre dão vitória histórica ao Wolverhampton

Diogo Jota marca e Wolverhampton não via disto há quase 40 anos Diogo Jota marca e Wolverhampton não via disto há quase 40 anos

Golos de Diogo Jota e Rúben Vinagre deram uma vitória caseira ao Wolverhampton, diante do Crusaders, na 1.ª mão da 2.ª pré-eliminatória da Liga Europa. No regresso dos Wolves às competições europeias 39 anos depois da última presença, a dupla portuguesa construiu o triunfo, por 2-0.Além de Jota (que marcou aos 37'), Rui Patrício, Rúben Neves e João Moutinho também foram titulares na formação orientada por Nuno Espírito Santo, que lançou Vinagre na segunda parte, com este a sentenciar a partida aos 90'+4.Veja a ficha do jogo AQUI